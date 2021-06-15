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Forza Horizon 5: минимальные системные требования и первые скриншоты

В Steam добавили минимальные системные требования Forza Horizon 5
Анастасия Климова
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В Steam выложили первые скриншоты и появилась информация с минимальными системными требованиями гоночной игры Forza Horizon 5. Судя по этим данным, для игры не понадобится передовое оборудование. Многие обратили внимание, что минимальные требования, указанные в Steam, такие же, как и к предыдущей части игры.

Минимальные системные требования Forza Horizon 5

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i3-41700 / Intel Core i5-750
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD R7 250x
  • Место на диске: 80 ГБ

Новая часть Forza Horizon была анонсирована в рамках выставки E3 2021. В игре появится несколько новых режимов, а заезды будут проходить в Мексике. Игра выйдет 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox One и Xbox Series.

Первые скриншоты Forza Horizon 5

Фото: Steam

Фото: Steam

Фото: Steam

Фото: Steam

Дебютный трейлер Forza Horizon 5

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

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