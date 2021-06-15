В Steam добавили минимальные системные требования Forza Horizon 5
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В Steam выложили первые скриншоты и появилась информация с минимальными системными требованиями гоночной игры Forza Horizon 5. Судя по этим данным, для игры не понадобится передовое оборудование. Многие обратили внимание, что минимальные требования, указанные в Steam, такие же, как и к предыдущей части игры.
Минимальные системные требования Forza Horizon 5
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i3-41700 / Intel Core i5-750
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD R7 250x
- Место на диске: 80 ГБ
Новая часть Forza Horizon была анонсирована в рамках выставки E3 2021. В игре появится несколько новых режимов, а заезды будут проходить в Мексике. Игра выйдет 9 ноября 2021 года на ПК, Xbox One и Xbox Series.
Первые скриншоты Forza Horizon 5
Фото: Steam
Фото: Steam
Фото: Steam
Фото: Steam
Дебютный трейлер Forza Horizon 5
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
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