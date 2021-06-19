Видеокарты в Европе падают в цене. GeForce RTX 3070 подешевела на треть

В середине мая сообщалось, что цены на видеокарты от AMD и NVIDIA выросли втрое по сравнению с рекомендуемой розничной ценой. Ровно через месяц ситуация изменилась, в некоторых случаях значительно.

Ещё месяц назад в наличии находилось только пять моделей GeForce RTX 3060, сейчас доступно уже 24 модели. Минимальная цена на RTX 3060 составляет 640 евро. Ещё четыре недели назад она была на уровне 950 евро.



Похожая ситуация и с GeForce RTX 3070. Доступно 26 моделей от 1000 евро. Месяц назад было всего 4 модели от 1500 евро. Таким образом, видеокарта подешевела на 500 евро. Что касается самой мощной видеокарты, GeForce RTX 3090, то в середине мая в продаже не было ни одной модели. Сейчас доступно уже 18 моделей по минимальной цене в 2199 евро.

Видеокарты от Radeon тоже упали в цене. Стоимость Radeon RX 6700 XT снизилась с 930 евро до 800 евро. Теперь доступно 20 моделей вместо 9. Количество видеокарт Radeon RX 6800 увеличилось с трёх до шести, а минимальная цена упала с 1500 евро до 1050 евро.

Несмотря на снижение цен, упомянутые видеокарты всё ещё далеки от первоначальных цен. Впрочем, тенденция к снижению явно просматривается.