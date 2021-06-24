В FIFA 22 появится женщина-комментатор — впервые в истории серии

По информации нескольких инсайдеров FIFA, бывшая профессиональная футболистка, защитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Скотт с большой долей вероятности будет добавлена в FIFA 22 в качестве комментатора. Этот слух уже вызвал большой ажиотаж в социальных сетях.

Алекс Скотт Фото: ft.com

После завершения карьеры Скотт стала одним из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Теперь она постоянно работает на матчах английской Премьер-Лиги и в настоящее время является частью звёздного комментаторского состава BBC на Евро.

Алекс провела в футболе 16 лет. 12 из них она отдала «канонирам». Она является одним из самых титулованных игроков клуба, став шестикратной чемпионкой Англии, завоевав семь Кубков Англии и победив в женской Лиге чемпионов. Кроме того, Скотт является бронзовой призёркой чемпионата мира 2015 года и серебряной призёркой чемпионата Европы 2009 года.