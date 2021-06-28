Рэпер L'ONE записал трек про CS:GO

В преддверии запланированного шоу-матча с участием команды NAVI рэпер Леван L’One Горозия записал новый трек и посвятил его Counter-Strike: Global Offensive. Новая работа исполнителя была выпущена эксклюзивно в его Telegram-канале и не будет доступна на других платформах.

«Как вы знаете, я очень часто играю в CS:GO. Как и в любом деле, я не просто фанюсь, а стараюсь развиваться. Поэтому потратил на эту игру много времени. Это не прошло незамеченным и вылилось в небольшой фристайл, записанный ещё в феврале», — так L’One прокомментировал выход трека.

В конце апреля рэпер заявил, что киберспортивная организация Virtus.pro выкупила права на все композиции исполнителя, а также его творческое имя L'ONE за 40 млн рублей. Ранее рэпер выступал под своим настоящим именем, поскольку ушёл из Blackstar без права на использование псевдонима.