Xiaomi построит завод по производству смартфонов, где будут только роботы

Китайская корпорация Xiaomi создаст в Пекине «умный завод» Xiaomi Smart Factory Phase II по производству смартфонов, где будет полностью автоматизированное производство. Закончить строительство планируется в 2023 году.

Под «умный завод» заложено 58 300 квадратных метров, планируется, что он будет производить около 10 миллионов смартфонов в год. Всю линию — от производства до тестирования и упаковки готовых гаджетов — будут выполнять роботизированные «сотрудники» — промышленные роботы и системы.

Ранее, в 2020 году, Xiaomi тестировала похожую «умную фабрику» Phase 1 — для собственных исследований. Успешные результаты побудили компанию масштабировать идею и увеличить производственные мощности в 10 раз.