В Dota 2 исправили ошибку с глэйвами Луны

13 июля американская компания-разработчик компьютерных игр Valve выпустила обновление для Dota 2.



Разработчики добавили командный бандл Hippomaniacs (бронзовый, серебряный и золотой уровни).



Также баг со способностью Moon Glaives у Луны, когда она не отскакивала на раскрытых юнитов в невидимости.

Dota 2 — игра в жанре MOBA, которая считается наследницей той самой пользовательской карты DotA (Defense of the Ancients) в Warcraft III. В «доте» игроки делятся на 2 команды по 5 человек и сражаются в сессионных битвах, целью которых является уничтожение вражеской базы.

Новость по теме В Steam стремительно растут цены на игры