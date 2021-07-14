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В Dota 2 исправили ошибку с глэйвами Луны

В Dota 2 исправили ошибку с глэйвами Луны
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13 июля американская компания-разработчик компьютерных игр Valve выпустила обновление для Dota 2.

Разработчики добавили командный бандл Hippomaniacs (бронзовый, серебряный и золотой уровни).

Также баг со способностью Moon Glaives у Луны, когда она не отскакивала на раскрытых юнитов в невидимости.

Dota 2 — игра в жанре MOBA, которая считается наследницей той самой пользовательской карты DotA (Defense of the Ancients) в Warcraft III. В «доте» игроки делятся на 2 команды по 5 человек и сражаются в сессионных битвах, целью которых является уничтожение вражеской базы.

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