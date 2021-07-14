В Dota 2 исправили ошибку с глэйвами Луны
Поделиться
13 июля американская компания-разработчик компьютерных игр Valve выпустила обновление для Dota 2.
Разработчики добавили командный бандл Hippomaniacs (бронзовый, серебряный и золотой уровни).
Также баг со способностью Moon Glaives у Луны, когда она не отскакивала на раскрытых юнитов в невидимости.
Dota 2 — игра в жанре MOBA, которая считается наследницей той самой пользовательской карты DotA (Defense of the Ancients) в Warcraft III. В «доте» игроки делятся на 2 команды по 5 человек и сражаются в сессионных битвах, целью которых является уничтожение вражеской базы.
Новость по темеВ Steam стремительно растут цены на игры
Новость по темеМбаппе будет лицом FIFA 22
Комментарии
- 14 июля 2021
-
00:37
- 13 июля 2021
-
16:30
-
15:51
-
14:25
-
12:55
- 12 июля 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:18
-
23:09
-
22:53
-
22:08
-
21:49
-
21:14
-
19:26
-
18:42
- 11 июля 2021
-
23:31
-
23:10
-
21:08
-
19:40
-
10:49
- 10 июля 2021
-
23:59
-
23:32
-
22:50
-
13:46
-
13:30
-
12:39
-
12:04
- 9 июля 2021
-
22:30
-
21:34
-
19:06
-
17:13
-
16:38
-
14:16
-
00:05
- 8 июля 2021
-
23:33
Партнерский контент