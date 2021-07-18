NAVI одержала победу на IEM Cologne

Команда NAVI по CS:GO стала чемпионом турнира «Intel Extreme Masters Season XVI Cologne». В гранд-финале первого LAN-турнира после начала пандемии COVID-19 коллектив из СНГ одержал победу над французским коллективом «G2 Esports». Общий счёт в серии 3-0.

Этот финал многим поклонникам киберспортивного CS:GO мог напомнить гранд-финал «IEM Season XIV Katowice World Championship 2020», который проходил 2 марта 2020 года. Это был последний турнир до начала пандемии коронавируса.

В итоге украинский коллектив второй раз подряд в решающей серии побеждает команду G2 со счётом 3-0.

Natus Vincere — украинская мультигейминговая киберспортивная организация. В настоящее время имеет подразделения по Dota 2, CS:GO, PUBG, Fortnite.