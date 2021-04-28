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The Last of Us 3 — быть? Нил Дракман завершил работу над планом сценария

The Last of Us 3 — быть? Нил Дракман завершил работу над планом сценария
Киберспорт / Другие игры 0

В рамках подкаста Script Apart геймдиректор серии The Last of Us Нил Дракман рассказал, что завершил работу над планом сценария для потенциально триквела. Схему будущей истории Дракман написал вместе с наративным дизайнером Хейли Гросс.

Руководство студии Naughty Dog пока что не запустило в разработку продолжение хитового эксклюзива PlayStation. По словам геймдизайнера, каждое решение о создании нового проекта принимается только после тщательного планирования. Создание больших игр требует огромных финансовых вложений и формирования масштабной команды разработчиков.

Ранее один из руководителей Naughty Dog рассказывал, что студия сейчас занимается несколькими проектами одновременно. О каких конкретно играх идёт речь — не сообщалось.

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