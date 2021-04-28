The Last of Us 3 — быть? Нил Дракман завершил работу над планом сценария
В рамках подкаста Script Apart геймдиректор серии The Last of Us Нил Дракман рассказал, что завершил работу над планом сценария для потенциально триквела. Схему будущей истории Дракман написал вместе с наративным дизайнером Хейли Гросс.
Руководство студии Naughty Dog пока что не запустило в разработку продолжение хитового эксклюзива PlayStation. По словам геймдизайнера, каждое решение о создании нового проекта принимается только после тщательного планирования. Создание больших игр требует огромных финансовых вложений и формирования масштабной команды разработчиков.
Ранее один из руководителей Naughty Dog рассказывал, что студия сейчас занимается несколькими проектами одновременно. О каких конкретно играх идёт речь — не сообщалось.
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
16:10
-
15:31
-
14:22
-
12:25
- 27 апреля 2021
-
23:05
-
22:17
-
21:20
-
20:40
-
19:22
-
18:36
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:36
-
12:13
- 26 апреля 2021
-
22:11
-
21:41
-
21:36
-
20:27
-
20:16
-
17:09
-
17:00
-
15:27
-
14:19
-
13:45
-
13:14
-
11:33
- 25 апреля 2021
-
18:53
-
14:23
-
13:24
-
00:05
- 24 апреля 2021
-
23:06
-
22:30
-
19:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам