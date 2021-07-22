Снуп Догг несколько дней стримил без звука. Рэперу не могли об этом сказать

Популярный рэпер Snoop Dogg несколько дней подряд стримил игры на Twitch. Загвоздка в том, что все свои трансляции рэпер проводил без звука, но сам ничего не подозревал. Зрители не могли сказать об этом Доггу из-за ограничений в чате.
Фанаты решили достучаться до рэпера в социальных сетях, но это не помогло. Последующие трансляции всё так же были без звука. Всё дошло до того, что зрители создатели отдельное обсуждение на reddit и осветили проблему там.
Ситуацию разрешил друг рэпера, который решил зайти на стрим и проверить его работоспособность. Он обнаружил отсутствие звука, а позже и вовсе выяснилось, что звук выключил сам Снуп Догг и забыл об этом.
Проведение стримов стало для Догга своеобразным хобби. Рэпер часто ведет трансляции на Twitch и играет в разные проекты. Он даже проводит турниры и участвует в них сам.
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