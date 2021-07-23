В Epic Games Store началась летняя распродажа игр. Подешевели Death Stranding и Hitman 3

Epic Games объявила о старте летней распродажи видеоигр в Epic Games Store. Распродажа будет длиться с 22 июля по 5 августа. Можно купить огромное количество игр со скидкой до 70%.

Мы собрали самые лучшие предложения, доступные пользователям прямо сейчас. С ними вы можете ознакомиться ниже.

Death Stranding — 1400 рублей (3499 рублей ранее)

Hitman 3 — 775 рублей (1549 рублей ранее)

Frostpunk — 204 рубля (599 рублей ранее)

Immortals Fenyx Rising — 1125 рублей (2499 рублей ранее)

Watch Dogs: Legion — 997 рублей (2499 рублей ранее)

Assassin’s Creed Valhalla — 1674 рубля (2499 рублей ранее)

Alien: Isolation — 342 рубля (1369 рублей ранее)

Mafia Trilogy — 1649 рублей (2999 рублей ранее)

Red Dead Redemption 2 — 1674 рубля (2499 рублей ранее)

Crysis Remastered — 665 рублей (1331 рубль ранее)

Из-за сильного наплыва пользователей некоторое время возникали проблемы с работой магазина. В данный момент все ошибки устранены. Об этом сообщила Epic Games в Twitter. С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте распродажи в Epic Games Store.