В PlayStation Store стартовала летняя распродажа видеоигр

Sony объявила о старте крупной летней распродажи в PlayStation Store. Распродажа будет длиться с 21 июля по 18 августа. За это время пользователи могут приобрести огромное количество игр, сэкономив до 60%.

Ниже мы собрали самые интересные предложения, которые доступны пользователям прямо сейчас:

Demon’s Souls — 4124 рубля (5499 рублей ранее)

Hitman 3 — 2499 рублей (4999 рублей ранее)

Red Dead Redemption 2 — 1639 рублей (3999 рублей ранее)

Disco Elysium The Final Cut — 1709 рублей (2849 рублей ранее)

Dark Souls Remastered — 804 рубля (3219 рублей ранее)

Metro Exodus — 997 рублей (2849 рублей ранее)

Ultimate-издание Mortal Kombat 11 — 1749 рублей (3499 рублей ранее)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 3224 рубля (4299 рублей ранее)

Call of Duty Black Ops: Cold War — 2249 рублей (4499 рублей ранее)

Returnal — 4124 рубля (5499 рублей ранее)

С полным списком скидок можно ознакомиться на сайте PsPrices. Всего в распродаже принимают участие тысячи игр. Часть специальных предложений будет доступна до 5 августа.