Вышла игра про Гитлера. Ему нужно помочь решить психологические проблемы

23 июля в Steam вышла игра Heal Hitler. В ней нужно взять на себя роль психолога и помогать Адольфу Гитлеру в решении его психологических проблем. Сейчас купить проект можно за 119 рублей.

Сюжет игры разворачивается в 1925 году. Геймеры смогут не только повлиять на жизнь Гитлера, но и предотвратить множество страшных событий. Например, решив проблемы политика с агрессией, можно остановить Вторую мировую войну и холокост.

Особенность Heal Hitler в том, что при разговоре с пациентом психолог будет применять различные приёмы: методы психоанализа, маску Роршаха и концепцию Юнга. Все эти методы в той или иной степени должны помочь Гитлеру.

Игру в одиночку разработал Йон Аэгис. По его словам, на первый взгляд Heal Hitler может показаться забавной, но это не так. К созданию проекта автор подходил серьёзно. Аэгис изучил множество материалов и заметок об Адольфе Гитлере, а затем полученный опыт использовал в разработке.