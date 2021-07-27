Hitman 3 получила перевод на русский язык

Третья часть популярной франшизы Hitman получила свежий патч. Вместе с ним в игру наконец-то добавили поддержку русского языка. Напомним, что с момента релиза в проекте не было русского языка из-за распоряжения разработчиков из студии IO Interactive. Описание апдейта 3.5 опубликовали авторы стелс-экшена.
Помимо русского языка, в Hitman 3 также добавили поддержку японского и китайского — как упрощённого, так и традиционного. Также с патчем 3.5 в проект добавили сезон «Похоть», который ввёл в игру новые элементы одежды, оружие и карту.
Hitman 3 вышла в январе 2021 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch. До 5 августа стелс-экшен можно купить в Epic Games Store за 774 рубля вместо 1549 рублей.
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