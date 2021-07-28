В Fortnite может пройти концерт Арианы Гранде

Epic Games активно тизерит новое крупное событие, которое произойдёт в популярной многопользовательской игре Fortnite. После серии утечек, в «королевской битве», по всей видимости, пройдёт концерт Арианы Гранде. Мероприятие запланировано на 7 августа — старт состоится в 01:05 по московскому времени. На это намекает таймер, который Epic Games добавила в игру.

Последнее крупное событие в Fortnite мы наблюдали в декабре 2020 года. Тогда в «королевской битве» игроки совместно с персонажами вселенной Marvel сражались с Галактусом. Как это происходило — вы можете посмотреть в видео ниже, а тематика этого сезона — инопланетяне.

Само собой, помимо концерта, у пользователей будет возможность купить тематические предметы. Среди них будет скин популярной американской певицы.