В Fortnite может пройти концерт Арианы Гранде

Epic Games активно тизерит новое крупное событие, которое произойдёт в популярной многопользовательской игре Fortnite. После серии утечек, в «королевской битве», по всей видимости, пройдёт концерт Арианы Гранде. Мероприятие запланировано на 7 августа — старт состоится в 01:05 по московскому времени. На это намекает таймер, который Epic Games добавила в игру.
Последнее крупное событие в Fortnite мы наблюдали в декабре 2020 года. Тогда в «королевской битве» игроки совместно с персонажами вселенной Marvel сражались с Галактусом. Как это происходило — вы можете посмотреть в видео ниже, а тематика этого сезона — инопланетяне.
Само собой, помимо концерта, у пользователей будет возможность купить тематические предметы. Среди них будет скин популярной американской певицы.
- 28 июля 2021
-
10:22
-
10:04
-
08:37
- 27 июля 2021
-
22:08
-
19:36
-
19:22
-
19:21
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50
-
10:08
-
10:02
-
09:59
-
09:49
- 26 июля 2021
-
18:55
-
18:45
-
17:10
-
16:14
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38