Авторы Fortnite поддержали ЛГБТ-сообщество новым игровым событием
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Компания Epic Games анонсировала ивент Rainbow Royale для Fortnite. Он уже доступен в игре. Событие продлится до 28 июля включительно. Об этом разработчики сообщили на официальном сайте.
В течение ивента игроки могут получить уникальные косметические предметы бесплатно. В их число входят скины, раскраски оружия, эмоции, граффити и другое. Также на карте создатели спрятали радужный флаг, который можно найти и получить бонус.
Помимо прочего, разработчики обновили и музыкальный плейлист во внутриигровом радио. Теперь в Fortnite можно услышать композиции от Big Freedia, Lil Nas X, King Princess, Daya и других музыкантов.
Также исправлены некоторые ошибки и баги. Например, теперь игрок не будет автоматически использовать поднятый предмет.
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