Авторы Fortnite поддержали ЛГБТ-сообщество новым игровым событием

Компания Epic Games анонсировала ивент Rainbow Royale для Fortnite. Он уже доступен в игре. Событие продлится до 28 июля включительно. Об этом разработчики сообщили на официальном сайте.

В течение ивента игроки могут получить уникальные косметические предметы бесплатно. В их число входят скины, раскраски оружия, эмоции, граффити и другое. Также на карте создатели спрятали радужный флаг, который можно найти и получить бонус.

Помимо прочего, разработчики обновили и музыкальный плейлист во внутриигровом радио. Теперь в Fortnite можно услышать композиции от Big Freedia, Lil Nas X, King Princess, Daya и других музыкантов.

Также исправлены некоторые ошибки и баги. Например, теперь игрок не будет автоматически использовать поднятый предмет.