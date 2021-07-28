Xbox Series стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Microsoft

Американская корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал, который закончился 30 июня 2021 года. В документах уделено внимание выручке компании и продажам консолей Xbox Series S и Xbox Series X.

Мы собрали из финотчёта главное:

Выручка за полный финансовый 2021 год увеличилась на 168,1 миллиарда долларов

Xbox Series S и Xbox Series X стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории компании

Отгрузки консолей Xbox Series S и Xbox Series X за июнь составили 6,5 миллиона единиц

Аналитики предполагают, что благодаря сервису Game Pass Xbox Series S и Xbox Series X будут дольше удерживать лидерство

В этом году количество подписчиков различных сервисов Microsoft увеличилось на 22%

Новые консоли Microsoft, Xbox Series S и Xbox Series X сейчас не находятся в дефиците, хотя ранее корпорация заявляла, что устройства раскупают очень быстро и их не хватает. Ситуация с Sony PlayStation 5 другая. Новая консоль японской корпорации находится в дефиците и появится в свободной продаже не раньше конца 2021 года.