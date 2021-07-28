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Xbox Series стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Microsoft

Xbox Series стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Microsoft
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Американская корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал, который закончился 30 июня 2021 года. В документах уделено внимание выручке компании и продажам консолей Xbox Series S и Xbox Series X.

Мы собрали из финотчёта главное:

  • Выручка за полный финансовый 2021 год увеличилась на 168,1 миллиарда долларов
  • Xbox Series S и Xbox Series X стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории компании
  • Отгрузки консолей Xbox Series S и Xbox Series X за июнь составили 6,5 миллиона единиц
  • Аналитики предполагают, что благодаря сервису Game Pass Xbox Series S и Xbox Series X будут дольше удерживать лидерство
  • В этом году количество подписчиков различных сервисов Microsoft увеличилось на 22%

Новые консоли Microsoft, Xbox Series S и Xbox Series X сейчас не находятся в дефиците, хотя ранее корпорация заявляла, что устройства раскупают очень быстро и их не хватает. Ситуация с Sony PlayStation 5 другая. Новая консоль японской корпорации находится в дефиците и появится в свободной продаже не раньше конца 2021 года.

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