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Microsoft разыграет чехол для Xbox Series S в виде самой консоли

Microsoft разыграет чехол для Xbox Series S в виде самой консоли
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Американская компания Microsoft объявила о начале розыгрыша чехла для Xbox Series S. Он представляет собой чемодан в виде самой консоли. Принять участие могут только жители Австралии и Новой Зеландии. Об этом стало известно из австралийско-новозеландского Twitter-аккаунта Xbox.

Такую акцию решили устроить в честь выхода Microsoft Flight Simulator на Xbox Series S и Xbox Series X. Чтобы поучаствовать, австралийцы и новозеландцы должны написать в Твиттере о том, куда они первым делом отправятся в Microsoft Flight Simulator на новых консолях Microsoft.

Сама корпорация в документе оценила стоимость этого чехла примерно в 178 тысяч рублей. Первые партии продукта отправили австралийским блогерам и журналистам. За разработку и дизайн отвечала компания July. Планирует ли Microsoft выпустить чехлы в продажу пока неизвестно.

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