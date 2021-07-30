В бета-версию новой прошивки PS5 добавили разделение между играми разных поколений

Компания Sony запустила бета-версию новой прошивки программного обеспечения PlayStation 5. Протестировать её могут жители США, Великобритании, Канады, Германии, Франции или Японии, которые достигли 18 лет. Об этом сообщило издание Eurogamer.

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Одним из главных нововведений будет разделение между версиями игр для разного поколения консолей. Ранее геймеры массово жаловались на то, что при установке тайтлов нет чёткого разделения между PlayStation 4 и PlayStation 5. Теперь это разделение появится в меню в виде особой плашки. Помимо этого, с приходом свежей прошивки разблокируется слот памяти для установки SSD.

Другие нововведения:

Увеличено количество одновременно отображаемых трофеев;

Появилась возможность удалить лишние пункты с панели меню;

Можно убрать список игроков и их статусы;

При помощи встроенного в DualSense микрофона PS5 научилась определять уровень акустики в помещении.

Сейчас PlayStation 5 находится в дефиците. Sony активно усиливает поставки устройства, но пока ничего обещать не может. До конца 2021 года компания намерена продать более 14 миллионов устройств.