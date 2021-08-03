Sony запретила австралийскому McDonald's раздавать стилизованные геймпады для PS5

Австралийская сеть McDonald's в конце июля запустила акцию в честь 50-летия бренда в стране. Она была связана с геймингом и стримингом. Гигант общепита планировал раздать клиентам множество призов, среди которых были уникальные геймпады для PS5. Они разукрашены в цвета бренда McDonald's, а на нижние части корпуса нанесены изображения картошки фри и Биг Мака.
Однако случилось странное — компания забыла уточнить у Sony, можно ли ей использовать её устройство в промоматериалах и вообще раздавать подобным образом. Японцам это ожидаемо не понравилось, поэтому они запретили McDonald's проводить акцию. После этого компания выпустила заявление, в котором сообщила об отмене мероприятия с раздачей геймпадов и извинилась перед фанатами.
К сожалению, неделя трансляций в McDonald’s перенесена и не состоится в это воскресенье. В настоящее время мы не можем подтвердить новую дату предлагаемого мероприятия. У нас будут отличные призы, включая худи к 50-летию бренда и 50 подписок на каналы для каждого стримера. Мы сообщим о новых сроках, как только они будут подтверждены.
Sony PlayStation не разрешила использовать свой контроллер в рекламных материалах, связанных с мероприятием Stream Week. Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Неделя трансляций McDonald’s перенесена, и контроллеры Sony PlayStation не будут включены в розыгрыш.
Геймеры восприняли ситуацию с юмором. В «Твиттере» некоторые из них предложили McDonald's выход из ситуации — разрешать купить геймпад тем, кто закажет 24 наггетса. А другие выдвинули более радикальный вариант: пообщаться с Microsoft и выпустить аналогичный контроллер для Xbox Series X|S.
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