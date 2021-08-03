Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В сентябре 2021 года Microsoft выпустит новую расцветку геймпада Xbox Series X/S

В сентябре 2021 года Microsoft выпустит новую расцветку геймпада Xbox Series X/S
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Microsoft представила новый контроллер для консолей Xbox. Он называется Aqua Shift Special Edition, а его главная особенность — переливание цветов синего цвета. Цена геймпада составляет 4999 рублей. В продаже он появится в сентябре 2021 года, точную дату назовут позже.

Новость по теме
Китайские СМИ сравнили игры с наркотиками и обвалили акции местных гигантов

Лицевая часть геймпада полностью выполнена в синем цвете. Прорезиненные боковые ручки имеют уникальный цветовой дизайн. Microsoft подчеркнула, что подобный дизайн в серии контроллеров Special Edition используется впервые. Возможно, компания решила провести эксперимент и выпустить что-то необычное.

Ранее Microsoft выпустила несколько геймпадов из линейки Special Edition: сине-белый, красно-белый, жёлто-белый и красно-серый. Вероятно, моделью Aqua Shift новые геймпады не ограничатся, и в будущем компания представит ещё что-то новое.

Новость по теме
Xbox Series стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Microsoft
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021