В сентябре 2021 года Microsoft выпустит новую расцветку геймпада Xbox Series X/S

Компания Microsoft представила новый контроллер для консолей Xbox. Он называется Aqua Shift Special Edition, а его главная особенность — переливание цветов синего цвета. Цена геймпада составляет 4999 рублей. В продаже он появится в сентябре 2021 года, точную дату назовут позже.

Новость по теме Китайские СМИ сравнили игры с наркотиками и обвалили акции местных гигантов

Лицевая часть геймпада полностью выполнена в синем цвете. Прорезиненные боковые ручки имеют уникальный цветовой дизайн. Microsoft подчеркнула, что подобный дизайн в серии контроллеров Special Edition используется впервые. Возможно, компания решила провести эксперимент и выпустить что-то необычное.

Ранее Microsoft выпустила несколько геймпадов из линейки Special Edition: сине-белый, красно-белый, жёлто-белый и красно-серый. Вероятно, моделью Aqua Shift новые геймпады не ограничатся, и в будущем компания представит ещё что-то новое.