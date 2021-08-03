В сентябре 2021 года Microsoft выпустит новую расцветку геймпада Xbox Series X/S

Компания Microsoft представила новый контроллер для консолей Xbox. Он называется Aqua Shift Special Edition, а его главная особенность — переливание цветов синего цвета. Цена геймпада составляет 4999 рублей. В продаже он появится в сентябре 2021 года, точную дату назовут позже.
Лицевая часть геймпада полностью выполнена в синем цвете. Прорезиненные боковые ручки имеют уникальный цветовой дизайн. Microsoft подчеркнула, что подобный дизайн в серии контроллеров Special Edition используется впервые. Возможно, компания решила провести эксперимент и выпустить что-то необычное.
Ранее Microsoft выпустила несколько геймпадов из линейки Special Edition: сине-белый, красно-белый, жёлто-белый и красно-серый. Вероятно, моделью Aqua Shift новые геймпады не ограничатся, и в будущем компания представит ещё что-то новое.
- 3 августа 2021
-
18:03
-
17:53
-
17:40
-
15:23
-
15:10
-
14:06
-
13:54
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
10:52
- 2 августа 2021
-
23:21
-
22:14
-
19:08
-
18:17
-
17:41
-
16:51
-
16:41
-
15:49
-
15:12
-
14:49
-
14:25
-
13:57
-
13:10
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:48
- 1 августа 2021
-
17:38
- 31 июля 2021
-
22:19
-
14:22
- 30 июля 2021
-
21:05
-
18:58