Китайские СМИ сравнили игры с наркотиками и обвалили акции местных гигантов

3 июля одно из китайских СМИ выпустило статью, в которой видеоигры сравнили с наркотиками. По словам автора материала, сильная зависимость наблюдается в обоих случаях. Сейчас данная статья уже удалена по указанию правительства, потому что она не отражает позиции Пекина. В результате этого акции компании Tencent упали на 10%, а NetEase — на 14%.

Выжимка из удалённого материала:

Автор статьи назвал игры электронными наркотиками и опиумом для ума.

Цель материала — урегулировать отрасль видеоигр на территории Китая.

По мнению автора, игры должны не только развлекать и приносить прибыль разработчикам, но и нести социальную ответственность.

Автор требовал пересмотреть содержание видеоигр и ввести ограничения для детей.

В первую очередь ситуация обеспокоила инвесторов. Они считают, что следующей жертвой правительства Китая может стать именно сегмент видеоигр. Прогноз специалистов нельзя назвать положительным.