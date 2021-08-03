Китайские СМИ сравнили игры с наркотиками и обвалили акции местных гигантов
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3 июля одно из китайских СМИ выпустило статью, в которой видеоигры сравнили с наркотиками. По словам автора материала, сильная зависимость наблюдается в обоих случаях. Сейчас данная статья уже удалена по указанию правительства, потому что она не отражает позиции Пекина. В результате этого акции компании Tencent упали на 10%, а NetEase — на 14%.
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Выжимка из удалённого материала:
- Автор статьи назвал игры электронными наркотиками и опиумом для ума.
- Цель материала — урегулировать отрасль видеоигр на территории Китая.
- По мнению автора, игры должны не только развлекать и приносить прибыль разработчикам, но и нести социальную ответственность.
- Автор требовал пересмотреть содержание видеоигр и ввести ограничения для детей.
В первую очередь ситуация обеспокоила инвесторов. Они считают, что следующей жертвой правительства Китая может стать именно сегмент видеоигр. Прогноз специалистов нельзя назвать положительным.
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