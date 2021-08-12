Герой СССР Людмила Павличенко появится в Call of Duty: Vanguard как один из персонажей

С 11 августа в сети появляется всё больше и больше информации о Call of Duty: Vanguard. Инсайдер Том Хендерсон в «Твиттере» сообщил о том, что некоторые игровые персонажи основаны на реальных людях. В пример он привёл героя СССР Людмилу Павличенко — она выступила прообразом для персонажа по имени Полина.

Людмила Павличенко считается самой смертоносной женщиной-снайпером в истории. Она убила 309 вражеских солдат, среди которых 36 — снайперы. Американские журналисты дали ей прозвище «Леди Смерть». Однако в Советском Союзе называть Людмилу так было не принято, поэтому за ней закрепился образ заслуженного героя и ветерана войны.

К слову, Павличенко не единственный человек, который послужил прообразом персонажа из игры. В шутере появится Лукас — его образ основан на новозеландском солдате Чарлзе Апхэме. Он был дважды награждён Крестом Виктории. Эта награда считается самой престижной в британской армии.

12 июля утекли различные детали и постеры Call of Duty Vanguard. Официального анонса шутера ещё не было, он ожидается 19 августа. Если верить инсайдерам, то релиз игры состоится 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.