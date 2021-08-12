Детали и постеры Call of Duty: Vanguard — уникальный античит и элитные отряды времён WW2
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11 августа в сети появилась информация о Call of Duty: Vanguard — следующей части франшизы, которую разрабатывает студия Sledgehammer Games. Официального анонса ещё не было, он ожидается 19 августа. Именно эту дату сообщали различные инсайдеры. Пока что в сети появились постеры и некоторые детали.
Известные детали игры из утечек
- События Call of Duty Vanguard развернутся во времена Второй мировой войны. Разработчики обещали сделать большой акцент на исторической достоверности.
- Известный инсайдер Том Хендерсон в твиттере опубликовал зарисовку, на которой можно увидеть солдат, здания и различную военную технику.
- В игре будут сюжетная кампания, мультиплеер и режим с зомби. В одиночной части акцент сделан на персонажах и личной истории.
- С релизом Vanguard для Call of Duty: Warzone выпустят новую карту в стиле Второй мировой войны. Она будет намного больше Верданска. Предполагается, что на ней игроки смогут реализовать больше своих возможностей и задумок.
- Sledgehammer Games в течение года разрабатывала для шутера собственный античит. Через какое-то время он появится в Warzone и Black Ops Cold War.
- Официальных данных о дате релиза Vanguard нет, но инсайдеры сообщают о выходе 5 ноября 2021 года. Шутер появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
13 августа в Call of Duty: Black Ops Cold War стартует пятый сезон. В нём появятся новый оперативник, режим с механиками из Among Us, оружие и многое другое.
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