У игрока сломалась миссия в GTA 4 — кат-сцену испортила машина, которая сбила Нико

Пользователь реддита под ником Alexisonxanax опубликовал небольшой отрезок из GTA 4. Он проходил миссию, в которой нужно доставить грузовик со взрывчаткой до того, как истечёт время. Всё было по плану — игрок доставил грузовик вовремя и уже собирался уходить. По задумке Нико должен выбежать из гаража и во время детонации прыгнуть в сторону, но всё испортила проезжающая машина.
Автомобиль сбил Нико, тот упал и побежал, а потом его опять чуть не сшибла машина. В результате этого кат-сцена сработала неправильно. Взрыв произошёл, а персонаж отпрыгнул лишь через пару секунд.
Пользователей в комментариях позабавила ситуация. Многие отметили, что встречались с подобным, но в других миссиях в GTA 4. На момент публикации материала у поста Alexisonxanax более 60 комментариев.
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