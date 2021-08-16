Evelone купил Audi RS7 за 16 миллионов рублей — это первый подобный автомобиль на Украине

15 августа известный игровой стример Вадим «Evelone» Козаков опубликовал на своём YouTube-канале новое видео. В нём Вадим показал недавнюю покупку — автомобиль Audi RS7 2021 года выпуска. По словам стримера, машина обошлась ему в 16,1 млн рублей.

Это первый подобный автомобиль на Украине. Подобных в стране больше нет. Его делали под заказ. Однако Evelone отметил, что в будущем может поменять Audi на Maclaren.

Evelone признался, что изначально хотел купить Mercedes, но в итоге по случайному стечению обстоятельств приобрёл Audi RS7. Цена машины на официальном сайте Audi составляет 10 145 000 рублей, что на несколько миллионов меньше, чем заплатил Вадим.

Энтузиаст решил сделать из Bloodborne экшен от первого лица. У него получилось, моддер опубликовал видео с демонстрацией на своём YouTube-канале.