СМИ: FURIA изменит состав по CS:GO
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Бразильский киберспортивный клуб FURIA может сделать замены в составе по CS:GO. Об этом сообщили журналисты Cybersport.Metaratings.ru со ссылкой на свои источники Из-за конфликта с различными партнёрами FURIA команду покинет Лукас «honda» Кано.
Кано может и остаться в команде — есть вероятность, что игрока переведут в запас.
Актуальный состав FURIA до замен
- Кайке «kscerato» Керато
- Андрей «arT» Пиовезан
- Юрий «Yuurih» Сантуш
- Виниций «VINI» Фигуэйреду
- Лукас «honda» Кано
В рейтинге лучших команд мира по CS:GO команда FURIA занимает 15 место. В конце августа состав начнёт выступление на ESL Pro League Season 14.
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