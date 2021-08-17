СМИ: FURIA изменит состав по CS:GO

Бразильский киберспортивный клуб FURIA может сделать замены в составе по CS:GO. Об этом сообщили журналисты Cybersport.Metaratings.ru со ссылкой на свои источники Из-за конфликта с различными партнёрами FURIA команду покинет Лукас «honda» Кано.

Кано может и остаться в команде — есть вероятность, что игрока переведут в запас.

Актуальный состав FURIA до замен

Кайке «kscerato» Керато

Андрей «arT» Пиовезан

Юрий «Yuurih» Сантуш

Виниций «VINI» Фигуэйреду

Лукас «honda» Кано

В рейтинге лучших команд мира по CS:GO команда FURIA занимает 15 место. В конце августа состав начнёт выступление на ESL Pro League Season 14.

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