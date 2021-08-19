Музыку для Battlefield 2042 написала композитор «Джокера» и «Чернобыля» — у неё «Грэми»

Над саундтреком Battlefield 2042 работали Хильдур Гуднадоттир и Сэм Слейтер. Первая до этого написала музыку для «Джокера» Тодда Филлипса и «Чернобыля» Крейга Мейзина. Об этом сообщили журналисты Billboard.

Гуднадоттир удостоилась многих наград — у неё есть «Оскар» за фильм о злодее DC Comics и «Грэмми» за саундтрек мини-сериала о чернобыльской катастрофе. Такой же трофей спустя год она получила за «Джокера». Помимо этого, на её полке стоит статуэтка премии BAFTA. Список заслуг Слейтера примерно такой же, он помогал Гуднадоттир с продюсированием саундтрека.

Для обоих композиторов это будет первый опыт работы над видеоиграми. До этого они занимались только фильмами и сериалами. Президент музыкального отдела Electronic Arts Стив Шнур по достоинству оценил их талант и даже заявил, что заглавная тема для Battlefield 2042 — лучшая из всех, что он слышал до этого.

С самого начала Хильдур и Сэм намеревались создать партитуру, у которой нет аналогов. Где музыка и звуки сочетаются и создают уникальный фон. Могу однозначно сказать, что тема Battlefield 2042 — самая лучшей среди всех игр франшизы.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Ранее в сети появился полный список оружия, который доступен в альфа-тестировании шутера. Помимо стандартных для жанра штурмовых винтовок, автоматов и снайперских винтовок, в игре будут и уникальные стволы. Их можно будет найти на уровнях, как это было в Battlefield 4.