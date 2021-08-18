Появился весь список оружия альфы Battlefield 2042

Инсайдер и датамайнер под псевдонимом temporyal показал в твиттере всё доступное оружие в альфа-версии Battlefield 2042. Всего в игре 22 ствола, среди них есть штурмовые винтовки, дробовики, пистолеты-пулемёты и другое. Однако геймеры во время игры не могли использовать пулемёт MGA SAW K, снайперскую винтовку TTS Xceed и ещё два оружия.
Если верить словам инсайдера, то в Battlefield 2042 на картах могут быть особые виды оружия, которые придётся поискать. Подобное было в четвёртой части серии. Среди них temporyal отметил гранатомёт M32A1 Milkor MGL, снайперскую винтовку Cobra R9 Crossbrow и «миниган» M134A2 Vulcan.
Открытый бета-тест для всех игроков стартует 6 сентября. Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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