Датамайнер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 будет напоминать Escape From Tarkov

Инсайдер и датамайнер temporyal сообщил, что режим Hazard Zone из Battlefield 2042 будет очень похож на шутер Escape From Tarkov или Hunt: Showdown. По его данным, игровой мод будет доступен на одной карте под названием Orbital, хотя официально об этом нигде не говорилось.

О существовании Hard Zone уже было известно, но детали стали появляться лишь недавно. По словам датамайнера, в этом режиме геймерам нужно будет собирать данные с разбившихся спутников, попутно перестреливаясь с противниками. Также ожидается появление особых станций, с помощью которых можно будет вызвать подкрепление в виде боевого робота, запросить снаряжение и многое другое.

Сам temporyal уверен в своих данных, но считает, что всё же лучше дождаться официальных деталей от разработчиков. Они могут появиться уже в ближайшие месяцы.

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