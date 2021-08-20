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Покупателям видеокарт NVIDIA RTX 30 дадут Battlefield 2042 бесплатно

Покупателям видеокарт NVIDIA RTX 30 дадут Battlefield 2042 бесплатно
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Всем покупателям видеокарты из линейки NVIDIA GeForce RTX 30 подарят Battlefield 2042. К этой линейке относятся RTX 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti и 3090. Такую акцию устраивают совместно с NVIDIA.

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Вдобавок к этому покупатели получат доступ к открытому бета-тестированию и различные внутриигровые бонусы за предварительный заказ. Среди них есть брелок для оружия, тактический нож Baku ACB-90, элементы для кастомизации профиля и другое.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Оформить предварительный заказ шутера можно во всех игровых магазинах.

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