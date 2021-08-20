Композитор DOOM Eternal Мик Гордон хотел изменить музыку игры, но Bethesda не согласилась

Австралийский композитор и автор саундтрека DOOM Eternal Мик Гордон несколько раз пытался предложить Bethesda изменить музыку шутера, но компания не соглашалась. Об этом музыкант рассказал в «твиттере».

Я много раз предлагал переделать саундтрек DOOM Eternal в течение года. Но я же не могу заставить их сказать «да». Что мне теперь делать?

В конце апреля 2020 года вышел саундтрек DOOM Eternal, и тогда его раскритиковали многие музыканты. В основном ругали качество сведения, самой музыки и отсутствие характерного стиля Мика Гордона. Позже в том же году Гордон подчеркнул, что почти не работал над тем альбомом — композитор лишь внёс коррективы, но сведением занимались другие люди. В итоге было решено, что писать музыку для дополнений к Eternal Мик не будет.

В данный момент Гордон пишет саундтрек к шутеру Atomic Heart от отечественной студии Mundfish. Игра должна выйти на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Дата выхода неизвестна.

Датамайнер и инсайдер сообщил, что один из режимов в Battlefield 2042 будет похож на шутер Escape From Tarkov. Он также рассказал детали.