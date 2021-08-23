Геймплей Battlefield 2042 из альфа-теста: масштабные битвы и техника

Автор YouTube-канала COD 2042 выложил пять минут игрового процесса Battlefield 2042 из закрытого альфа-тестирования. Ранее в сети уже появлялись записи геймплея, но они были в плохом качестве. Этот фрагмент можно посмотреть в 720, 1080, 1440 и 2160p. Возможно, EA удалит и его.
В отрывке можно увидеть, как игрок высаживается, выбирает снаряжение для оружия, перестреливается с другими геймерами и использует гранаты. За всё видео автор ни разу не воспользовался техникой — он постоянно передвигался пешком. Можно заметить, что во многих моментах есть баги, странное поведение текстур и теней. По словам авторов, это связано с тем, что шутер находится в стадии тестирования.
Открытое бета-тестирование для всех игроков начнётся 6 сентября. Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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