Экшен про Астерикса и Обеликса Asterix & Obelix: Slap them All! выйдет в ноябре

Разработчики битемапа Asterix & Obelix: Slap them All! из студии Microids выпустили новый трейлер игры и назвали дату релиза — 25 ноября 2021 года. Тайтл выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Поддержки русского языка в игре не будет.

Жанр битемап (beat 'em up) не пользуется большой популярностью среди молодых геймеров, но обладает большой базой олдовых фанатов. Его главная черта — рукопашная схватка главного героя против огромного количества врагов на карте. Одним из представителей жанра можно считать игру TMNT и Battletoads.

В центре сюжета окажется деревня галлов, которая не поддаётся захвату римлян и даёт отпор. Главными героями будут Астерикс и Обеликс. За них и предстоит играть, проходя различные уровни и сражаясь с противниками. В тайтле будет не только одиночная кампания, авторы добавили специальный сетевой режим для соревнований с другими игроками.

Twitch запретил использовать тверкающий смайлик персонажа Among Us из-за сексуальности и наготы.