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Twitch запретил использовать смайлик с тверкающим персонажем Among Us

Twitch запретил использовать смайлик с тверкающим персонажем Among Us
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Администрация Twitch запретила российскому стимеру DeadP47 использовать смайлик тверкающего героя из Among Us в чате. Модераторы увидели в эмодзи изображения сексуального характера и наготы.

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Многие пользователи в комментариях возмутились таким действием, поскольку множество девушек проводят свои прямые трансляции в купальниках и бассейнах, но администрация их за это не банит. Кто-то даже пошутил про продажность и взятки.

«Если для Twitch это сексуальный характер и нагота, то тогда джакузи, стримы и леггинсы в камеру на весь экран — это детский контент?» — отметил один из комментаторов.

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