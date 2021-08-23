Twitch запретил использовать смайлик с тверкающим персонажем Among Us
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Администрация Twitch запретила российскому стимеру DeadP47 использовать смайлик тверкающего героя из Among Us в чате. Модераторы увидели в эмодзи изображения сексуального характера и наготы.
Twitch забрал у меня самое дорогое… Что будем делать, пацаны?
Многие пользователи в комментариях возмутились таким действием, поскольку множество девушек проводят свои прямые трансляции в купальниках и бассейнах, но администрация их за это не банит. Кто-то даже пошутил про продажность и взятки.
«Если для Twitch это сексуальный характер и нагота, то тогда джакузи, стримы и леггинсы в камеру на весь экран — это детский контент?» — отметил один из комментаторов.
В сеть попало несколько минут из игрового процесса Battlefield 2042 прямиком из альфа-тестирования. Можно посмотреть в хорошем качестве.
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