Крафтинг и возвращение «Галлахорна»: детали аддона The Witch Queen для Destiny 2

Студия Bungie провела прямую трансляцию, на которой рассказала о The Witch Queen («Королева-ведьма»), будущем дополнении для Destiny 2. Оно выйдет 22 февраля 2022 года. Авторы показали кинематографический и геймплейный трейлеры DLC, а также поделились подробностями о новых механиках.

В Destiny 2 появится крафтинг. Один из первых видов оружия, которое можно скрафтить, станет клинок Glaive. Его нельзя получить, можно только создать. С ним игрок будет сражаться с видом от первого лица, а не от третьего, как с другими типами оружия ближнего боя. Систему ковки планируют развивать и после релиза The Witch Queen — в шутере появится много вариантов траты ресурсов на новые пушки. В Bungie заявили, что новый аддон понравится фанатам DOOM Eternal и God of War.

Для покупки будут доступны обычное и Deluxe-издание The Witch Queen. Обладатели второго получат доступ к двум дополнительным подземельям.

24 августа в Destiny 2 стартует 15-й сезон Season of the Lost. Разработчики показали трейлер, в котором можно увидеть новые виды экзотического оружия и другой контент. В шутере также появится кроссплей между всеми платформами, где есть игра — ПК, PlayStation, Xbox и Google Stadia.

В декабре 2021 года Bungie проведёт специальное событие в честь 30-летия студии. Поучаствовать в нём смогут все желающие, а центром ивента станет режим Dares of Eternity на шесть игроков. В награду за активное участие в мероприятии игроки получат уникальные награды, созданные по мотивам предыдущих игр Bungie — таких, как Marathon и Myth. Тогда же в игру вернётся культовое оружие — ракетница «Галлахорн».

Bungie также анонсировала следующее крупное DLC под названием The Final Shape. Оно выйдет после The Witch Queen и Lightfall. Аддон должен закрыть основную сюжетную линию о противостоянии сил света и тьмы. При этом в студии отметили, что глобальная история Destiny на этом не закончится.