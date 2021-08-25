Halo Infinite может выйти 8 декабря

Датамайнер и инсайдер под ником Aggiornamenti Lumia нашёл дату релиза Halo Infinite на странице в Microsoft Store. Судя по всему, шутер выйдет 8 декабря 2021 года. Эти же данные были указаны на сайте тайваньского ритейлера, что может говорить об их достоверности.

На слух отреагировал редактор издания The Verge Том Уоррен. Он подчеркнул, что дата действительно верная, и Halo Infinite выйдет в декабре. Однако команда не успевает закончить шутер из-за неизвестных трудностей. В конце августа стало известно, что игра выйдет без кооперативного режима и редактора карт. Их добавят уже после релиза. На старте обещают сюжетную кампанию и мультиплеер, который будет бесплатным.

Официально назвать дату релиза игры могут на gamescom 2021. Церемония открытия стартует 25 августа в 20:30 мск. Выставка продлится до 27 августа.

Halo Infinite выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S. В день релиза шутер появится в подписке Xbox Game Pass.

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