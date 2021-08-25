Не показали Halo, зато много геймплея Forza Horizon 5 и гайд по обращению с катапультой.

Forza Horizon и Dying Light 2: все трейлеры с презентации Xbox на gamescom 2021

24 августа прошла первая презентация gamescom 2021. Её застолбила Microsoft. Компания показала геймплей ожидаемых игр и сделала несколько анонсов для Xbox Game Pass. Из интересного — в Age of Empires 4 появятся видеодневники о различном военном быте прошлых веков, а на ключевом арте Forza Horizon 5 красуется рубиново-красный Mercedes-AMG ONE. Мы собрали все трейлеры, которые были показаны во время ивента.

Новый геймплей Dying Light 2

Techland показала новый трейлер с игровым процессом Dying Light 2. Ключевое внимание в нём уделили паркуру и сражениям. Главный герой экшена по имени Эйден сможет перемещаться по крышам города с помощью планера и крюка-кошки, при этом он способен комбинировать обе способности и вообще не касаться земли при должной сноровке. Во время схваток персонаж активно использует руки и ноги, а также вплетает паркур в свои приёмы. Помимо базовых ударов, Эйден может оттолкнуться от одного противника и резко взмыть в воздух, чтобы обрушиться на остальных.

Dying Light 2 выйдет 7 декабря 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Геймплей Forza Horizon 5

Авторы гоночного симулятора показали новый трейлер с геймплеем, ключевой арт и анонсировали стилизованный контроллер для Xbox Series X/S. На обложке игры будут красоваться гиперкар Mercedes-AMG ONE и джип Ford Bronco Badlands 2021 года выпуска.

В ролике с игровым процессом показали 8 минут геймплея. Ведущий проехался по большому числу разных локаций, от равнин до мексиканских джунглей. Прямо посреди заезда одну из локаций накрыла песчаная буря, которая значительно ухудшает видимость. Неизвестно, появятся ли другие природные явления, мешающие участникам.

Стилизованный под Forza Horizon 5 контроллер выйдет в уникальной расцветке. В ней используется комбинация золотого, розового и голубого цветов. Его тираж будет ограниченным, даты начала продаж нет. Скорее всего, его разрешат купить одновременно с релизом симулятора.

Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября 2021 года на ПК и консолях Xbox. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.

Релизный трейлер Psychonauts 2

Экшен с элементами платформинга Psychonauts 2 уже вышел на ПК и консолях Microsoft. Игру можно скачать в Xbox Game Pass.

Серия обновлений для Microsoft Flight Simulator

Microsoft анонсировала несколько улучшений для симулятора полётов. Все они будут бесплатными.

Первый апдейт посвятили трём странам: Австрии, Германии и Швейцарии. В игре в этих городах расширится набор достопримечательностей и улучшится общий вид. Релиз ожидается 7 сентября.

Самолёт JU-52 и мультикоптер VoloCity Air Taxi. Первый появится в игре 7 сентября, второй долетит только в ноябре.

Новый вид состязаний — гонки на турбированных самолётах. Релиз ожидается осенью 2021 года.

Каталог Xbox Game Pass пополнится 10 инди-играми от Humble Games

У всех игр свои даты релиза, но они сразу появятся в Game Pass с первого дня. Среди них преобладают экшены и платформеры, однако есть и интересные тайтлы. Например, в Next Space Rebel игроку предстоит собирать ракету из подручных материалов.

Геймплей Into the Pit — ретрошутера, где вместо оружия используется магия

Это тоже игра Humble Games и она тоже появится в Xbox Game Pass с первого дня релиза, но её решили выделить на фоне остальных тайтлов издателя. Главный герой сражается с порождениями ада и прочей нечистью с помощью различных заклинаний, которые частично похожи на стандартные виды оружия вроде автоматов и дробовиков. В игре есть элементы рогалика. Тайтл выйдет 19 октября.

Анонс познавательных видеодневников в Age of Empires 4

Студия World's Edge представила новый формат контента в Age of Empires 4. В игре будет 28 видеодневников о различных видах оружия и военном ремесле наших предков. Первый выпуск показали прямо на gamescom 2021. В центре внимания оказалась осадная машина требушет. Или, по-русски, катапульта. Ведущий рассказал об устройстве механизма и тонкостях работы с ним.

Дополнение Cult of the Holy Detonation в Wasteland 3

Финальный аддон для Wasteland 3 выйдет 5 октября. Его главными героями окажутся культисты, осевшие во внутренностях горы Шайенн. Они поборники Святой Детонации — ядерной бомбы, взрыв которой застыл во времени. Подробностей о наполнении DLC пока нет.

И ещё несколько новостей с презентации короткой строкой

Облачный сервис Xbox Cloud Gaming запустят на консолях в конце 2021 года. С его помощью обладатели Xbox One смогут играть в игры следующего поколения. Из-за этого потенциально пропадёт необходимость покупать Xbox Series X/S.

В Sea of Thieves пройдёт кроссовер с франшизой Borderlands. Игроки смогут получить тематический скин для корабля в стиле шутера. Зачем — непонятно.

Для State of Decay 2 выйдет дополнение Homecoming. С ним в зомби-экшене появится новая карта и виды оружия, которые можно найти только там. Аддон выпустят 1 сентября. Авторы тайтла также сообщили о преодолении отметки в 10 млн уникальных пользователей, которые опробовали экшен. Он доступен в Xbox Game Pass, поэтому число не равняется его продажам в магазинах.

Авторы экшена Stray Blade показали геймплей. Внешне игра похожа на сиквел Biomutant, что совсем не хорошо. Игра выйдет в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Консольная версия Crusader Kings 3 выйдет до конца 2021 года. Точную дату релиза пока не назвали. Стратегия будет доступна на PS5 и Xbox Series X/S. Игра сразу появится в Game Pass.