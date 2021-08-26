Ubisoft запустила распродажу со скидками на Watch Dogs, Assassin's Creed и Far Cry
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В Ubisoft Store началась распродажа игр в честь gamescom 2021. По акции можно купить крупнобюджетные тайтлы со скидками до 80%. Среди предложений есть Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 и другие игры. Также можно купить подписку Ubisoft+ за 99 рублей вместо 990 рублей. Она открывает доступ ко всем играм французского издателя.
Самые интересные предложения
- Watch Dogs: Legion — 999 рублей (-60%)
- Watch Dogs — 312 рублей (-75%)
- For Honor — 312 рублей (-75%)
- Assassin's Creed Odyssey — 624 рубля (-75%)
- Far Cry New Dawn — 468 рублей (-75%)
- Far Cry 4 — 374 рубля (-70%)
- Far Cry 5 — (-80%)
- Tom Clancy's The Division 2 — 374 рубля (-70%)
- Assassin's Creed Syndicate — 417 рублей (-75%)
- Far Cry Primal — 519 рублей (-75%)
- Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist — 312 рублей (-75%)
- Steep — 249 рублей (-80%)
Ознакомиться со всеми предложениями можно по ссылке. Акция продлится до 7 сентября.
Разработчики Call of Duty: Warzone удалили более 100 тысяч аккаунтов читеров. Авторы продолжат бороться с нечестными игроками всеми возможными способами.
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