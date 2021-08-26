Ubisoft запустила распродажу со скидками на Watch Dogs, Assassin's Creed и Far Cry

В Ubisoft Store началась распродажа игр в честь gamescom 2021. По акции можно купить крупнобюджетные тайтлы со скидками до 80%. Среди предложений есть Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 и другие игры. Также можно купить подписку Ubisoft+ за 99 рублей вместо 990 рублей. Она открывает доступ ко всем играм французского издателя.

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