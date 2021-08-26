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Диджей Deadmau5 организовал коллаборацию с игрой-платформой Core

Диджей Deadmau5 организовал коллаборацию с игрой-платформой Core
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Разработчики платформы создания видеоигр Core анонсировали коллаборацию с канадским диджеем Deadmau5. Студия Manticore Games объединилась с музыкантом, чтобы подарить игрокам незабываемый опыт. Авторы запустят музыкальное пространство под названием Oberhasli.

Core — это специальная платформа, на которой пользователи могут создавать свои собственные многопользовательские игры и виртуальные миры, используя различные движки.

Особенность этого музыкального мира в том, что фанаты диджея смогут посетить его концерты прямо в Core. Также будет возможность пообщаться с кумиром лично. Ранее Deadmau5 анонсировал конкурс, по условиям которого энтузиасты должны были создать мрачный мир для нового клипа диджея.

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