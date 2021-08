Слух: Overcooked, Hitman 2 и Predator Hunting Grounds — бесплатные игры сентября в PS Plus

Пользователь портала Dealabs под псевдонимом billbil-kun назвал игры, которые получат подписчики PS Plus в сентябре. Ранее на сайте уже сливали достоверные данные. По данным billbil-kun, с 7 сентября по 5 октября раздадут Overcooked All You Can Eat, Hitman 2 и Predator Hunting Grounds.

Overcooked All You Can Eat представляет собой аркадную кулинарную игру. В ней нужно объединиться с друзьями и готовить еду по заказам, пока посетители не покинули ресторан. В Steam у игры смешанные обзоры — 57% положительных.

Hitman 2 — стелс-экшен от третьего лица. Игрокам предстоит ликвидировать указанные цели в обширном списке стран. В арсенале есть много оружия и способов прохождения миссий. Тайтл понравился 91% пользователей Steam.

Вышедший в 2020 году экшен Predator Hunting Grounds позволит игрокам взять на себя роль Хищника или солдата для борьбы с ним. Несмотря на неудачный удачный релиз из-за проблем с производительностью у тайтла в Steam 78% положительных обзоров.

