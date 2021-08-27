Blizzard переименует Маккри из Overwatch на фоне скандалов с харассментом

У Маккри в Overwatch изменится имя. Blizzard решилась на это из-за скандала с харассментом, который случился летом. Виртуальный ковбой носил имя реально существующего работника студии (уже бывшего) Джесси Маккри. Его обвинили в домогательствах к сотрудницам. Он был уволен в июле 2021 года.

Мы развиваем вселенную Overwatch и сразу смотрим в будущее, в котором должны быть инклюзивность, равенство и надежда. Это всё очень важно. Мы переименуем Маккри и дадим ему имя, которое лучше отразит смысл Overwatch.

Blizzard планировала начать новую сюжетную арку Overwatch в сентябре 2021-го с Маккри в главной роли. Из-за переименования персонажа авторы решили отложить выход новой истории до конца года. Какое имя получит персонаж — неизвестно.

Из World of Warcraft пропадут все упоминания Джесси Маккри, Луи Барриги и Джонатана Лекрафта. Последних двух уволили в июле 2021 года, они занимались разработкой Diablo 4. Впредь Blizzard не будет добавлять отсылки или называть персонажей именами реальных людей.

Ещё 13 августа ведущие киберспортивных матчей по Overwatch отказались произносить имя Маккри и называли его ковбоем или парнем с пистолетом. Тогда же многие геймеры призывали Blizzard переименовать персонажа, потому что он вызывает дурные ассоциации с реальным человеком.

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