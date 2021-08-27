Мы запустили новости в видеоформате. Первый выпуск уже на сайте и на YouTube

В конце августа мы решили начать подавать новости не только в текстовом формате, но и в видео. Дебютный ролик нашей новой регулярной рубрики «Чемп.NEWS» мы посвятили выставке gamescom 2021 и анонсам с церемонии открытия. В выпуске вы найдёте геймплей Call of Duty: Vanguard в Сталинграде, детали ремейка Saints Row и многое другое.

«Чемп.NEWS» можно будет посмотреть на главной странице нашего игрового раздела и канале на YouTube под названием «Чемп.PLAY». Помимо регулярной рубрики новостей, у нас выходят ролики о лучших играх в разных жанрах, интересные эссе и небольшие развлекательные сюжеты. Подписывайтесь, ставьте лайки и не стесняйтесь комментировать, нам важно слышать ваше мнение!

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