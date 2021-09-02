Стримеры устроили бойкот на Twitch из-за харассмента — руководство не решает проблему

1 сентября 2021 года в Twitch прошла акция #ADayOffTwitch. В ходе неё группа стримеров отказалась проводить прямые трансляции в течение суток из-за харассмента. Больше всех пострадали блогеры RekItRaven, LuciaEverblack и ShineyPen. Во время стримов их чаты были заполнены расистскими оскорблениями, но руководство платформы не предприняло никаких мер.
Трёх стримеров поддержали и другие контент-мейкеры. Таким образом они хотели обратить внимание на отсутствие решительных мер со стороны Twitch. Ещё 21 августа представители платформы отмечали, что подобное поведение не допускается. На площадке должна быть дружественная атмосфера, и этого нужно добиваться всеми силами.
Никто не должен подвергаться злонамеренным и ненавистническим атакам. Неважно, кто вы и за что выступаете. Это не то сообщество, которое нужно на Twitch. Мы хотим, чтобы вы знали — мы прилагаем все усилия, чтобы сделать площадку более приятным местом для всех.
В комментариях под твитом площадки можно увидеть множество не самых положительных отзывов о работе Twitch. Пользователи отмечают, что платформа уже давно не обращает внимания на подобные ситуации, и на самом деле не решает проблему, а лишь делает вид.
Обновлённые версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» для новых консолей могут не выйти в 2021-м. Изначально некстген-версии планировали выпустить до конца года, но из-за различных проблем этого может не произойти.
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