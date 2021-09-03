Автор God of War Кори Барлог купил Xbox Series X и ждёт Halo Infinite

Творческий руководитель God of War (2018) Кори Барлог приобрёл себе Xbox Series X, сразу же отметив, что ждёт выход Halo Infinite. Это случилось за день до дня рождения разработчика — 2 сентября ему исполнилось 46 лет.
В комментариях под записью Барлога можно заметить как представителя Xbox, так и шуточный ответ студии Devolver Digital с намёком получить копию новой God of War: Ragnarok. Кори ответил, что понятия не имеет, о чём идёт речь — официально подзаголовок продолжения до сих пор не объявили.
При необходимости мы можем предоставить бесплатный код, но тогда попросим его на Ragnarok взамен.
Пользователи решили устроить обсуждение и в очередной раз затронуть тему консольных войн. По мнению читателя VersoNor, во вражде нет смысла — нужно играть в то, что действительно нравится.
Это тот случай, когда человек просто любит видеоигры. В комментариях можно увидеть много агрессивных игроков, которые выливают свою ненависть. Это отличная покупка, наслаждайтесь, Кори! Halo и God of War… отличный дуэт!
Сам же Кори Барлог ни раз выступал против конфликтов на почве мнений о разных платформах. Он отмечал, что любит играть на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch, и не видит в этом ничего плохого.
Авторы Biomutant выпустили для ролевого экшена новый патч. Он весит целых 13 гигабайт, а из исправлений только три бага. Сама игра, кстати, занимает 25 гигабайт.
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