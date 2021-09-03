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Автор God of War Кори Барлог купил Xbox Series X и ждёт Halo Infinite

Автор God of War Кори Барлог купил Xbox Series X и ждёт Halo Infinite
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Творческий руководитель God of War (2018) Кори Барлог приобрёл себе Xbox Series X, сразу же отметив, что ждёт выход Halo Infinite. Это случилось за день до дня рождения разработчика — 2 сентября ему исполнилось 46 лет.

В комментариях под записью Барлога можно заметить как представителя Xbox, так и шуточный ответ студии Devolver Digital с намёком получить копию новой God of War: Ragnarok. Кори ответил, что понятия не имеет, о чём идёт речь — официально подзаголовок продолжения до сих пор не объявили.

При необходимости мы можем предоставить бесплатный код, но тогда попросим его на Ragnarok взамен.

Пользователи решили устроить обсуждение и в очередной раз затронуть тему консольных войн. По мнению читателя VersoNor, во вражде нет смысла — нужно играть в то, что действительно нравится.

Это тот случай, когда человек просто любит видеоигры. В комментариях можно увидеть много агрессивных игроков, которые выливают свою ненависть. Это отличная покупка, наслаждайтесь, Кори! Halo и God of War… отличный дуэт!

Сам же Кори Барлог ни раз выступал против конфликтов на почве мнений о разных платформах. Он отмечал, что любит играть на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch, и не видит в этом ничего плохого.

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