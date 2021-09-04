«Это для молодых». Бывший глава PlayStation Шон Лейден объяснил причины ухода в 2019 году

Бывший глава PlayStation Шон Лейден пообщался с журналистами Bloomberg и объяснил причины ухода со своего поста. Он проработал в компании 34 года и ушёл в 2019-м. Тогда Sony никак не прокомментировала причины этого события. Спустя два года Лейден рассказал об этом сам.
Как оказалось, топ-менеджер просто выгорел и устал от индустрии. За 34 года он поучаствовал в запуске шести игровых консолей, а до ухода активно развивал PS4 и поучаствовал в релизе таких хитов, как God of War и Horizon Zero Dawn.
Шон Лейден
Это активность для молодых. Я чувствовал, что сейчас хорошее время поставить точку в моём наследии. Это был удобный момент для того, чтобы зайти на вершину и позволить другому поколению развить PS5 и вывести её на рынок.
Многие спекулировали вокруг одной из потенциальных причин ухода Лейдена, думая, что он покинул компанию из-за разногласий с Джимом Райаном, нынешним президентом PlayStation. Однако экс-глава не стал вдаваться в подробности этого и отметил, что просто выбрал наилучший момент, дабы покинуть пост — и стал счастливее из-за этого.
Сейчас Лейден работает в Streamline Media Group – сервисной компании, которая консультирует игровых разработчиков по всему миру и занимается поиском талантов. Во время разговора с журналистом Bloomberg он и руководитель фирмы Александр Фернандез рассказали, как стремятся продвигать разнообразие в индустрии за счёт набора талантов по всему миру.
При этом Лейден высказал обеспокоенность общим состоянием геймдева – по его мнению, он движется по шаткому пути. За последние годы бюджеты некоторых игр для PS4 выросли до 100 миллионов долларов, а стоимость производства тайтлов для PS5 может подскочить и до 200 миллионов.
Похоже, стоимость разработки игр на всех платформах за последнее время удвоилась. Если мы не можем остановить эту кривую роста, то нужно попытаться минимизировать риски. Из-за этого многие стремятся делать сиквелы.
Из-за этого мы все наблюдаем многие регулярные блокбастеры вроде Call of Duty и Assassin's Creed. В то же время каждый издатель стремится влететь в миллиардный тренд, как это сделала Epic Games со своей Fortnite или Activision с Candy Crush. Лейден в том числе подчеркнул, что его бывшая компания идёт по тому же пути – делает большой упор на блокбастеры.
Однако разработчик понимает, что частично сам приложил к этому руку. Многие геймеры привыкли к большим и дорогим играм именно за счёт успехов громких эксклюзивов PlayStation вроде Uncharted 4 и God of War. Сейчас Лейден хочет развить Streamline Media Group и привлечь больше людей к разработке игр, чтобы внести разнообразие в индустрию и восстановить баланс между крупными тайтлами и независимыми проектами.
Игры – самый крупный развлекательный медиум в мире, однако по части социального импакта мы находимся гораздо ниже. Цель последнего акта моей карьеры – привлечь больше людей со всего мира к разработке и показать большему числу человек, как можно наслаждаться играми.
Следующая крупная презентация игр PlayStation пройдёт 9 сентября и начнётся в 23:00 мск. Трансляция продлится 40 минут, на ней расскажут о грядущих крупных тайтлах для PS5 и небольших проектах.
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