Энтузиасты перенесли Doom на движок Age of Empires 2

Энтузиасты перенесли классическую Doom на движок Age of Empires 2 и создали отдельную сюжетную кампанию. За разработку модификации отвечал Hellknight61 с небольшой командой помощников. Автор выпустил специальное видео, в котором можно увидеть фрагмент из самостоятельной кампании c потрошителем демонов Думгаем и множеством противников.
При переносе шутера Hellknight61 использовал ассеты, звуки, механики и несколько видов оружия из Doom. На данный момент завершена разработка обучения и нескольких миссий. Работа над финальным уровнем ещё идёт. Примечательно, что автор вдохновлялся не только первой, но также и третьей частью 2004 года. Скачать модификацию можно на сайте ModDB.
Age of Empires II: The Age of Kings вышла в 1999 году. У игры есть два обновлённых переиздания, одно из которых вышло в 2013 году, а второе — в 2019-м. Сейчас студия Relic (Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes) готовит к выпуску четвёртую часть. Релиз состоится 28 октября.
Геймеры недовольны механикой добивания в Battlefield 2042. Игроки считают, что добивания от третьего лица мешают погружению и копируют Call of Duty.
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