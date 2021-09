Энтузиасты перенесли Doom на движок Age of Empires 2

Энтузиасты перенесли классическую Doom на движок Age of Empires 2 и создали отдельную сюжетную кампанию. За разработку модификации отвечал Hellknight61 с небольшой командой помощников. Автор выпустил специальное видео, в котором можно увидеть фрагмент из самостоятельной кампании c потрошителем демонов Думгаем и множеством противников.

При переносе шутера Hellknight61 использовал ассеты, звуки, механики и несколько видов оружия из Doom. На данный момент завершена разработка обучения и нескольких миссий. Работа над финальным уровнем ещё идёт. Примечательно, что автор вдохновлялся не только первой, но также и третьей частью 2004 года. Скачать модификацию можно на сайте ModDB.

Age of Empires II: The Age of Kings вышла в 1999 году. У игры есть два обновлённых переиздания, одно из которых вышло в 2013 году, а второе — в 2019-м. Сейчас студия Relic (Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes) готовит к выпуску четвёртую часть. Релиз состоится 28 октября.

