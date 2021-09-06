Игроки недовольны механикой добивания в Battlefield 2042

Battlefield 2042 меняет многие традиционные элементы серии, однако не всё нравится поклонникам. На Reddit популярность обрёл пост о том, что добивания от третьего лица мешают погружению, и игроки уже просят разработчиков сделать вид от первого лица.
Фанаты Battlefield принялись активно обсуждать ситуацию, отметив, что изменение будто бы списано с последних выпусков Call of Duty (там также недавно ввели добивания от третьего лица). Сообщество всё ещё надеется, что реализуют и классическую перспективу.
Да, первое лицо должно быть определённо. Я хочу чувствовать себя солдатом в опасных условиях. Когда я добиваю врага, хочу видеть всё своими глазами. А то получается, что я выступаю зрителем.
Однако далеко не все игроки считают возможность добавления первого лица необходимой. Пользователь analogue_horse отметил, что при таком раскладе несколько потеряется смысл кастомизации персонажа.
Но тогда как вы будете наслаждаться вашей кастомизацией? Я думаю, что DICE просто решила сделать так, чтобы люди уделяли больше времени настройке класса.
3 сентября разработчики Battlefield 2042 опубликовали новый геймплей, в котором рассказали про оперативников. Игрокам стало больше известно про Викуса «Каспера» Ван Дэйла, Марию Фальк, Пётра «Бориса» Гусковского и Вебстера Маккея. Релиз шутера состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Авторы Escape from Tarkov рассказали о будущих планах на игру. В тактическом шутере появится поддержка технологии DLSS, новая карта, оружие и многое другое.
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