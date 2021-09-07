Бесплатные игры PS Plus на сентябрь 2021 года уже можно скачать

Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus — их традиционно три. Активировать бонусы можно в течение месяца, до 5 октября, когда появится следующий сборник проектов для сервиса. Игры для PS4, напомним, благодаря обратной совместимости без проблем запускаются и на PS5.
Overcooked: All You Can Eat! (PS5)
Это кооперативное развлечение, где игроки в роли поваров совместно готовят разные блюда зачастую в самых абсурдных ситуациях. Сборник All You Can Eat! включает весь дополнительный контент Overcooked 1 и 2, а также улучшений и нововведения — например, сетевой режим для первой части. Средняя оценка — 88%.
Вторая часть актуальной трилогии (третья вышла в январе 2021 года), где Агенту 47 вновь предстоит изучать экзотические локации в поисках способов самого абсурдного убийства своих целей. Средняя оценка — 83%.
Predator: Hunting Grounds (PS4)
Асимметричный сетевой экшен на пятерых: четверо играют за морпехов, а пятый — за культового Хищника. Солдатам надо выполнить ряд целей и успешно выбраться с уровня, тогда как злодею предстоит уничтожить отряд. Средняя оценка — 55%.
Подборку игр на октябрь анонсируют вечером 29 сентября.
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