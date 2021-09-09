Первый геймплей GTA 5 для PS5 — релиз отложили до марта

Rockstar Games показала первый геймплей GTA 5 на PlayStation 5. Демонстрация состоялась на PlayStation Showcase. Обновление выйдет в марте 2022 года, точная дата релиза неизвестна. Ранее его планировали выпустить 11 ноября 2021-го.
В обновлённую версию войдёт поддержка всех возможностей нового поколения консолей. Обещается более качественная графика, быстрые загрузки и другие фичи. На PS5 возможна поддержка 3D-звука и курков DualSence. Другие потенциальные нововведения пока неизвестны.
Оригинальная GTA 5 вышла в 2013 году на PS3 и Xbox 360. После этого игру портировали на PS4, Xbox One и ПК. Учитывая релиз на PS5 и Xbox Series в 2022-м, игра станет одной из немногих, которая посетит три поколения консолей.
На PlayStation Showcase также был анонсирован ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Игра будет временным эксклюзивом приставки Sony.
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