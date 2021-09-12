СМИ: обычная Nintendo Switch очень скоро подешевеет

Nintendo Switch может подешеветь примерно на 60 евро (5 тысяч рублей) в течение недели. Об этом сообщают сразу несколько источников СМИ в рознице, включая портал VGC.

Предполагается, что причиной снижения цены на обычную модель стали:

скорая премьера OLED-модели консоли;

снижение продаж всего семейства устройств;

удешевление производства.

За прошедшие 4,5 года с выхода Switch стоимость консоли ни разу не снижалась, а ежегодные продажи постоянно увеличивались — во время пандемии в 2020 году они достигли своего пика. Что примечательно, в 2021 году снизились продажи только Switch Lite, тогда как тираж базовой модели и вовсе вырос.

Весной 2021 года ходили слухи, что Nintendo может снять обычную Switch с производства — на замену ей придёт более мощная Switch Pro. В итоге компания анонсировала Switch OLED, у которой одинаковая производительность с другими моделями.