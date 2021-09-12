СМИ: обычная Nintendo Switch очень скоро подешевеет

Nintendo Switch может подешеветь примерно на 60 евро (5 тысяч рублей) в течение недели. Об этом сообщают сразу несколько источников СМИ в рознице, включая портал VGC.
Предполагается, что причиной снижения цены на обычную модель стали:
- скорая премьера OLED-модели консоли;
- снижение продаж всего семейства устройств;
- удешевление производства.
За прошедшие 4,5 года с выхода Switch стоимость консоли ни разу не снижалась, а ежегодные продажи постоянно увеличивались — во время пандемии в 2020 году они достигли своего пика. Что примечательно, в 2021 году снизились продажи только Switch Lite, тогда как тираж базовой модели и вовсе вырос.
Весной 2021 года ходили слухи, что Nintendo может снять обычную Switch с производства — на замену ей придёт более мощная Switch Pro. В итоге компания анонсировала Switch OLED, у которой одинаковая производительность с другими моделями.
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